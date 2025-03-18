Расчёты российских ЗРК «Тор-М1» научились сбивать низколетящие дроны ВСУ

Расчёты российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» научились обнаруживать и сбивать беспилотники ВСУ даже в тех случаях, когда дроны находятся на небольшой высоте, сообщил заместитель начальника одного из таких подразделений ВС РФ Кирилл Рычков.