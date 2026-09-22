В Курганской области ликвидирован крупный пожар на зерносушилке

В Курганской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на зерносушилке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
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