smi.today

3 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Стиопич
    С этим безобразием нужно разбираться не следственному комитету, а министерству обороны.СК РФ проведет ра...
  • Николаевна
    Какой ужас 😱В детских лагерях...
  • лина любимцева
    ХОРОШО,Ю чтобы так и было, только я уже потеряла всякую надежду... ДОНЕЦК не могут защитить об обстрелов... А смогут ...Западная разведка...

Таллин объяснил отказ от сотрудничества с Пекином позицией Пекина по СВО

Таллин объяснил отказ от сотрудничества с Пекином позицией Пекина по СВО

Решение Таллина прекратить сотрудничество с Пекином в формате «16 плюс 1» вызвано отказом Пекина осудить спецоперацию Российской Федерации (СВО) на Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 13 августа в интервью Bloomberg.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх