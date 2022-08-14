Таллин объяснил отказ от сотрудничества с Пекином позицией Пекина по СВО

Решение Таллина прекратить сотрудничество с Пекином в формате «16 плюс 1» вызвано отказом Пекина осудить спецоперацию Российской Федерации (СВО) на Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 13 августа в интервью Bloomberg.