В России собираются снизить на 15 процентов срок временной нетрудоспособности

Данного показателя должны добиться к 2030 году Суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, намерены снизить на 15% к 2030 году относительно показателя в 2023 году.
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