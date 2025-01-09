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Петербургский дневник

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В России собираются снизить на 15 процентов срок временной нетрудоспособности

В России собираются снизить на 15 процентов срок временной нетрудоспособности

Данного показателя должны добиться к 2030 году Суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, намерены снизить на 15% к 2030 году относительно показателя в 2023 году.

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