Набравшему кредитов россиянину отказались списать долги при банкротстве

Верховный суд (ВС) РФ отказался списать долги россиянину, набравшему кредитов в восьми разных банках, указав, что мужчина, обжаловавший решения нижестоящих инстанций, воспользовался задержкой обновления информации о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности «объективно оценить риски».
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