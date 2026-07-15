Страна и люди
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Страна и люди

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МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очереди за бензином

МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очереди за бензином

По каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимостиРегиональные подразделения Госавтоинспеции МВД России будут отменять постановления о штрафах за простой в зоне действия знака "Остановка запрещена", полученные водителями в очередях на АЗС.

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