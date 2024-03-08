Парнокопытный нож из Африки. Или Германии. Окапи - пара слов

﻿﻿Привет всем, кто заглянул! Мой старый отец сказал мне: «Сынок, не бросай складной нож через забор!» Ну, он не говорил этого прямо, но когда я был ребенком, я помню, как бросал складной нож жирафу узор на лезвии.