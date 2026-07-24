В небе над Калугой и областью сбили ещё 15 дронов

24 июля силами ПВО были уничтожены ещё 15 дронов над территориями Бабынинского, Жиздринского, Жуковского, Людиновского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.