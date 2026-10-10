Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 881 подписчик

Скорость уже почти как у самолетов. Самые быстрые поезда мира

Скорость уже почти как у самолетов. Самые быстрые поезда мира

Еще недавно скорость 300 км/ч считалась почти фантастической для пассажирского поезда. Теперь этого мало: японский маглев разгонялся до 603 км/ч, французский TGV установил рекорд на обычных рельсах, а китайский CR450 готовится вывести регулярные поездки на новую планку, а уже довольно близко к скорости реактивных самолетов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым