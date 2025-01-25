Почему государство наказывает за труд

сергей отказ от доллара и срочно

а разве пенсионный фонд государственный ? по факту это очередной еврейский развод РУССКОГО Народа конкретно пока РОССИЯ не суверенное государство а оккупировано сионистами , факт средства массовой информации , финансы во главе с набиулиной , недра страны , все электростанции и заводы а РУССКИЕ пока в рабстве