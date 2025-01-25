Читателю положена пенсия в 36'000 в месяц, но Пенсионный фонд перечисляет ему почти вдвое меньше, остальное забирает себе.
Почему государство наказывает за труд
Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
а разве пенсионный фонд государственный ? по факту это очередной еврейский развод РУССКОГО Народа конкретно пока РОССИЯ не суверенное государство а оккупировано сионистами , факт средства массовой информации , финансы во главе с набиулиной , недра страны , все электростанции и заводы а РУССКИЕ пока в рабстве
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