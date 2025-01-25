Страна и люди
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Страна и люди

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Почему государство наказывает за труд

Почему государство наказывает за труд

Читателю положена пенсия в 36'000 в месяц, но Пенсионный фонд перечисляет ему почти вдвое меньше, остальное забирает себе.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
а разве пенсионный фонд государственный ? по факту это очередной еврейский развод РУССКОГО Народа  конкретно пока РОССИЯ не суверенное государство а оккупировано сионистами , факт средства массовой информации , финансы во главе с набиулиной , недра страны , все электростанции  и заводы а РУССКИЕ  пока в рабстве
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