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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арбитр Пиньейру об удалении Эмболо в матче с Аргентиной: «ВАР сказал, что Паредес не фолил – после анализа ситуации я увидел симуляцию. Если бы это была первая желтая, решение было бы тем же»

Арбитр Жоау Пиньейру высказался об удалении швейцарского форварда Бреэля Эмболо в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026 (1:3).

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