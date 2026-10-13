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ФедералПресс

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Опыт Мурманской области по восстановлению родников могут масштабировать на всю Россию

Опыт Мурманской области по восстановлению родников могут масштабировать на всю Россию

МУРМАНСК, 13 октября, ФедералПресс. Проект по благоустройству родников, который реализуется в Мурманской области с 2022 года, планируют распространить на федеральный уровень.

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