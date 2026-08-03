Молния! Трое детей и трое взрослых погибли в Геленджике: количество пострадавших увеличивается

Количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети. На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.
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