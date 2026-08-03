ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Молния! Трое детей и трое взрослых погибли в Геленджике: количество пострадавших увеличивается

Молния! Трое детей и трое взрослых погибли в Геленджике: количество пострадавших увеличивается

Количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети. На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии