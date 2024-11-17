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Медведев заявил, что Зеленский торгует землями ради интереса США в конфликте

Медведев заявил, что Зеленский торгует землями ради интереса США в конфликте

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский стремиться сохранить интерес американской элиты к природным ресурсам в Донбассе.

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