Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский стремиться сохранить интерес американской элиты к природным ресурсам в Донбассе.
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