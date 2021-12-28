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Итоги года в Грузии: внутриполитическая чехарда и внешняя неопределенность

Итоги года в Грузии: внутриполитическая чехарда и внешняя неопределенность

Минувший год выдался для Грузии хаотичным в разных сферах государственной и общественной жизни. В здравоохранении, экономике и социальной сфере свои правила и условия диктовала пандемия коронавируса, которая, впрочем, не обошла стороной и политику.

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