Итоги года в Грузии: внутриполитическая чехарда и внешняя неопределенность

Минувший год выдался для Грузии хаотичным в разных сферах государственной и общественной жизни. В здравоохранении, экономике и социальной сфере свои правила и условия диктовала пандемия коронавируса, которая, впрочем, не обошла стороной и политику.
Минувший год выдался для Грузии хаотичным в разных сферах государственной и общественной жизни. В здравоохранении, экономике и социальной сфере свои правила и условия диктовала пандемия коронавируса, которая, впрочем, не обошла стороной и политику.
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