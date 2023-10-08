«Одноразовые» машины по цене квартиры? Кто и зачем берет дорогих «китайцев»

Китайская экономика уверенно вышла в мировые лидеры, их полупроводники стали неотъемлемой частью практически любой техники, а машины из откровенного любительского уровня как-то незаметно переехали в профессиональный.
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