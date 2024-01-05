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Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского разобраться в проблемах с Польшей на границе

Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского разобраться в проблемах с Польшей на границе

Украинского президента Владимира Зеленского призвали решить проблему, возникшую с польскими протестующими на границе.

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Комментарии
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Ed Red
Наконец то вижу, что на Украине становятся заметнее те, кто поумнее стада тарасиков. Ну нафига сжигать войска в драке с Россией? Те же войска на западных границах, в Польше, Словакии, Чехии, во всех местах  рядом с ними  смогут добыть неизмеримо больше благ, причем многократно больше чем они смогли добыть в Донецке или Луганске. И без этих рек крови, поскольку ожидать сопротивления, сколь нибудь значительного, от этой биомассы потребителей не приходиться. Да и Россия в этом варианте едва ли откажется продать остатки от СВО! Вперед, ребята, на Запад!
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