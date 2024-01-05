Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского разобраться в проблемах с Польшей на границе

Ed Red

Наконец то вижу, что на Украине становятся заметнее те, кто поумнее стада тарасиков. Ну нафига сжигать войска в драке с Россией? Те же войска на западных границах, в Польше, Словакии, Чехии, во всех местах рядом с ними смогут добыть неизмеримо больше благ, причем многократно больше чем они смогли добыть в Донецке или Луганске. И без этих рек крови, поскольку ожидать сопротивления, сколь нибудь значительного, от этой биомассы потребителей не приходиться. Да и Россия в этом варианте едва ли откажется продать остатки от СВО! Вперед, ребята, на Запад!