В Словакии пройдут переговоры о создании правительственной коалиции, которая не будет помогать Украине

С победившей на состоявшихся в стране 30 сентября парламентских выборах партией «Направление — социальная демократия», во главе которой стоит бывший глава кабмина Роберт Фицо, будет вести переговоры по формированию нового правительства партия «Голос — социальная демократия», возглавляемая экс-премьером республики Петером Пеллегрини.