В Якутии вынесли приговор по делу о похищении трех человек и убийстве одного из них

Верховный суд Республики Саха (Якутия) с участием присяжных заседателей постановил приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Республики Ингушетия за похищение трех граждан и убийство одного из них.
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