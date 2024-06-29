2022: Да, мы ждали быстрой победы

Валера Морозов С такой коррупцией и таким либерализмом победить невозможно.

Игорь Василевский стр 404 с 2014 года - после Иловайска и Дебальцево, провела 12 ротаций своей армии через Донбасс, с реальной стрельбой по мирному населению. Их, скакуасов, готовило все нато. И числомих, глубоко мотивированных, было поболее миллиона солдат. И что, всю эту орду мы смогли бы победить за полгода? Сказочные ожидания. Для СМИ, и невоенного мирняка. По факту в СВО идет уничтожение военно-политического потенциала наты. Ну, а несдавшийся вовремя военный хохол должен стать кормом для подземных обитателей. Звучит для нежных липедерастических ушек мерзко, а по сушеству - иного варианти для России нет. Или мы их снесем, или нас.