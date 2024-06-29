Даже некоторые враги прогнозировали, что мы быстро справимся. Но вышло иначе. Мгновенной победы не случилось.
2022: Да, мы ждали быстрой победы
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Валера Морозов
С такой коррупцией и таким либерализмом победить невозможно.
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2 час.
Игорь Василевский
стр 404 с 2014 года - после Иловайска и Дебальцево, провела 12 ротаций своей армии через Донбасс, с реальной стрельбой по мирному населению. Их, скакуасов, готовило все нато. И числомих, глубоко мотивированных, было поболее миллиона солдат. И что, всю эту орду мы смогли бы победить за полгода? Сказочные ожидания. Для СМИ, и невоенного мирняка. По факту в СВО идет уничтожение военно-политического потенциала наты. Ну, а несдавшийся вовремя военный хохол должен стать кормом для подземных обитателей. Звучит для нежных липедерастических ушек мерзко, а по сушеству - иного варианти для России нет. Или мы их снесем, или нас.
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1 час.
Александр Конкин
Скромность не украшает журналиста.. А где роль Суркова в уничтожении добровольцев и ополченцев при заталкивании ЛДНР в Руину по Минскому сливу русских людей? Где как разворовали ВСЕ в ЛДНР (птенцы гнезда Суркова), когда "наши западные партнеры" выстраивали линию обороны в Приазовье? Где, до сих пор сидящие по подвалам добровольцы с ополченцами? Как оказался офицер СБУ в МГБ ЛНР руководителем службы по контролю за соблюдением Конституции? Как "орлы Дикого" выбросили из авто (православного монастыря РПЦ) привезших гуманитарку с территории Руины, и где это авто сейчас? Не по годам "скромен" автор...
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25 мин.
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