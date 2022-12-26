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Под давлением санкций российский логистический рынок спешно перестраивается на другие направления

Под давлением санкций российский логистический рынок спешно перестраивается на другие направления

﻿﻿Под давлением санкций российский логистический рынок быстро перестраивается в других направлениях. Новые транспортные коридоры – это новые вызовы, в первую очередь инфраструктурные, но пути их преодоления постепенно намечаются Порт Владивосток взял на себя основную нагрузку по перевозке грузов из Китая морем В прошлом году на отечественный логистический бизнес обрушился ряд проблем: перестали работать привычные маршруты доставки, заморозились банковские операции, непредсказуемо изменились цены.

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