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Закон, порядок, государство

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Житель Кирова обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Кировской области выявили факты незаконной рубки лесных насаждений в Зашижемском участковом лесничестве Советского района.

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