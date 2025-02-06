Житель Кирова обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Кировской области выявили факты незаконной рубки лесных насаждений в Зашижемском участковом лесничестве Советского района.
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