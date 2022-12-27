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Контракт Гакпо с «Ливерпулем» – на 6 лет. За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов

Контракт Гакпо с «Ливерпулем» – на 6 лет. За него заплатят 37 млн фунтов без учета бонусов

Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль» из ПСВ. По данным журналиста Фабрицио Романо, вингер сборной Нидерландов подпишет с английским клубом контракт сроком на 6 лет.

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