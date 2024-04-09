Синдром дефицита внимания и гиперактивности у руководителей помог развить бизнес

Результаты исследования опубликованы в журнале Technovation. Подробнее — в материале IQ.HSE. Ряд исследований доказывают, что личностные характеристики руководителей влияют на инновационную культуру компаний и их возможности.
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