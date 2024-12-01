Китайские партнеры отказались от сборки Aurus в Санкт-Петербурге

«Ведомости» со ссылкой на три источника утверждают: партнёр из Поднебесной «соскочил с переговоров». Изначально на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планировали собирать премиум-автомобили Hongqi под брендом Aurus, однако договориться с китайским концерном FAW не удалось.