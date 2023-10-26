Козерог: гороскоп на ноябрь 2023 года

Козерогам представится возможность перенять чужой опыт и совместить его с уже имеющимся у них. С одной стороны, период окажется сложным, поскольку в данной ситуации Козероги наверняка окажутся в зависимом или вовсе уж в подчинённом положении.
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