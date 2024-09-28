📹❗️Начальник расчёта самоходной огневой установки 9А310М1 ЗРК "Бук-М1" с позывным "Кузнец" детализировал особенности боевого режима работы установки на ракетоопасном направлении.
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📹❗️Начальник расчёта самоходной огневой установки 9А310М1 ЗРК "Бук-М1" с позывным "Кузнец" детализировал особенности боевого режима работы установки на ракетоопасном направлении.