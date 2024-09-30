Ротенберг считает, что хоккеистам «Куньлуня» после победы над СКА будут предлагать контракты

Петербуржцы уступили на своем льду Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Куньлуня» заявил о повышенной мотивации у хоккеистов соперника в связи с возможностью получить предложения от других клубов.
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