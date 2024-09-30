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Петербургский дневник

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Ротенберг считает, что хоккеистам «Куньлуня» после победы над СКА будут предлагать контракты

Ротенберг считает, что хоккеистам «Куньлуня» после победы над СКА будут предлагать контракты

Петербуржцы уступили на своем льду Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Куньлуня» заявил о повышенной мотивации у хоккеистов соперника в связи с возможностью получить предложения от других клубов.

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