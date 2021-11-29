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Новые штрафы до 300 тысяч рублей введут в Башкирии

Новые штрафы до 300 тысяч рублей введут в Башкирии

В Башкирии депутаты дали положительную оценку законопроекту «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».

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