Новые штрафы до 300 тысяч рублей введут в Башкирии

В Башкирии депутаты дали положительную оценку законопроекту «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».
В Башкирии депутаты дали положительную оценку законопроекту «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».
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