Политолог Бортник: Критический момент для Киева наступит через полгода

Без военной помощи со стороны США критический момент для киевского режима наступит спустя полгода. Об этом, выступая в эфире YouTube-канала «Да это так», заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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