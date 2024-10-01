В Керчи массовое отравление — 12 человек оказались в больнице после заказа еды из суши-бара Wasabi.Люди обратились с типичными симптомами: температура до 40 градусов, сильные боли, спазмы в животе, рвота и диарея.
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