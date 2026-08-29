Набор на осенний курс «Школы кинолога» открыли в столице

На сайте специальных проектов программы «Мой район» открылась регистрация на кинологический курс «Школа кинолога».
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