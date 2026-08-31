Банки и МФО с 1 сентября начнут отчитываться перед приставами о взыскании долгов

Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов.
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