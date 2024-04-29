И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли

Нужен ли нам миллион предателей? Виктор Анисимов Тут Люся Арестович неожиданно разразился странным заявлением о том что если Россия начнёт раздавать беглым украинцам в Европе российские паспорта, то ажно цельный миллион, а может быть и два, или даже пять, украинских ухилянтов станет гражданами России.