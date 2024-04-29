И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли

Нужен ли нам миллион предателей? Виктор Анисимов Тут Люся Арестович неожиданно разразился странным заявлением о том что если Россия начнёт раздавать беглым украинцам в Европе российские паспорта, то ажно цельный миллион, а может быть и два, или даже пять, украинских ухилянтов станет гражданами России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет
- Место под парковку облюбовал некий Мирпочаев Акмалжон Насимжонович, который поставил свое ведро прямо на месте, где истекал кр*вью погибший от рук Шахина Аббасова, байкер Кирилл Ковалев
- Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ
Свежие комментарии