ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 112 подписчиков

И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли

И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли

Нужен ли нам миллион предателей? Виктор Анисимов  Тут Люся Арестович неожиданно разразился странным заявлением о том что если Россия начнёт раздавать беглым украинцам в Европе российские паспорта, то ажно цельный миллион, а может быть и два, или даже пять, украинских ухилянтов станет гражданами России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх