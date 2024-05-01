Некоторые считают, что к 40 годам у женщины должно уже быть 3 аборта, 4 развода, 10 ходок в кожвендиспансер, 200 унизительных попыток отношений без обязательств и 40 кошек за дверью.
7 разочарований, которые я испытала к 40 годам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Струин
То, чему я учился, становится малопригодно.
Ответить
11 час.
Елена Соколова
Знать бы, где упадёшь, подстелил бы соломинку.
Ответить
6 час.
Сергей Лепехов
Дура Морена в очередной раз демонстрирует всем, какая она дура.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии