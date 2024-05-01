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Всё о женщинах

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7 разочарований, которые я испытала к 40 годам

7 разочарований, которые я испытала к 40 годам

Некоторые считают, что к 40 годам у женщины должно уже быть 3 аборта, 4 развода, 10 ходок в кожвендиспансер, 200 унизительных попыток отношений без обязательств и 40 кошек за дверью.

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Комментарии
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Сергей Струин
То, чему я учился, становится малопригодно.
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11 час.
Елена Соколова
Знать бы, где упадёшь, подстелил бы соломинку.
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Сергей Лепехов
Дура Морена в очередной раз демонстрирует всем, какая она дура.
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4 час.

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