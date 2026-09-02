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Армия России ударила по сухогрузу с оружием для ВСУ в порту Черноморск

Армия России ударила по сухогрузу с оружием для ВСУ в порту Черноморск

max.ru/Минобороны России Российская армия поразила сухогруз в порту Черноморск в Одесской области, на борту которого находилось военное имущество для украинских боевиков.

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