Эмоциональная нестабильность: влияние на жизнь и пути преодоления

Влияние на человека: Эмоциональная нестабильность оказывает многогранное влияние на человека, затрагивая все сферы его жизни: Межличностные отношения: резкие перепады настроения, импульсивность и склонность к конфликтам могут разрушать доверие и отталкивать окружающих.