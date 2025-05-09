Алонсо сообщил «Байеру», что уходит в «Реал». Тренер может сделать заявление сегодня

Главный тренер клуба из Леверкузена сообщил руководству, что покинет свой пост по окончании сезона, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
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