Discord под запретом: как дошло до блокировки?

Роскомнадзор принял решение о блокировке платформы Discord на территории России. Причиной этого шага стало невыполнение компанией требований российского законодательства, направленных на борьбу с экстремистской деятельностью и незаконным оборотом наркотиков, а также отсутствие действий по удалению контента, признанного противоправным.
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