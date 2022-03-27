Шон Пенн призвал бойкотировать "Оскар", если на церемонии не выступит Владимир Зеленский

В интервью CNN 26 марта Шон Пенн обратился к организаторам церемонии вручения премии "Оскар" с требованием дать президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить на предстоящей церемонии.
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