Волошко призвал обновить законы для развития Дальнего Востока

Спикер Приморья Антон Волошко озвучил задачу усовершенствования региональных законов для исполнения поручения Владимира Путина об ускоренном развитии Дальнего Востока.
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