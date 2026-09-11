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Царьград

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Волошко призвал обновить законы для развития Дальнего Востока

Волошко призвал обновить законы для развития Дальнего Востока

Спикер Приморья Антон Волошко озвучил задачу усовершенствования региональных законов для исполнения поручения Владимира Путина об ускоренном развитии Дальнего Востока.

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