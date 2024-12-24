Директора школы в пригороде Челябинска оштрафовали за исключение ученицы

В Сосновском районе руководство школы наказали за необоснованное исключение девятиклассницы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района провело проверку по обращению матери девочки-подростка.
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