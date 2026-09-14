«Есть вещи важнее денег»: невеста сына миллиардера Канокова объяснила, почему вышла замуж. Интернет не поверил

В Нальчике отгремела свадьба, после которой обсуждать принято не молодожёнов, а бюджет торжества. Сын экс-главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова Альберт женился на девушке по имени Лилия.
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