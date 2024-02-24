Упражнения приносят большую пользу женщинам, чем мужчинам – Journal of the American College of Cardiology

Новое исследование показывает, что регулярные физические упражнения значительно снижают риск ранней смерти и фатальных сердечно-сосудистых событий больше у женщин, чем у мужчин, несмотря на то, что женщины обычно занимаются менее интенсивной физической активностью.
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