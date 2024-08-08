«Ещё не всё потеряно»: Военкор обратился к Путину и Белоусову — есть лишь один вариант разрешить кризис

Подразделения противника на территории России действуют достаточно уверенно, не торопятся, пытаясь подтянуть силы закрепления, пишет военкор Юрий Котенок, задаваясь вопросом, почему не объявлена хотя бы КТО, не говоря уже о полноценной войне.
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