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Царьград

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Мэрия Омска проведет совещание после стриптиза в детсаду

Мэрия Омска проведет совещание после стриптиза в детсаду

В Омске департамент образования рассматривает дисциплинарные меры против руководителя детского сада № 21, где аниматор выступил в костюме Артура Пирожкова.

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