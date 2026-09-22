В Иванове вновь пройдет традиционная осенняя ярмарка «День урожая»

«День урожая» - традиционная народная ярмарка, посвященная итогам сельскохозяйственного сезона, объединению всех жителей области для благотворительности и добрых дел, состоится 26 сентября в ивановском парке культуры и отдыха имени В.
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