Мордой в пол положили силовики посетителей подпольного казино в Новосибирске

В игорное заведение на улице Николая Островского силовики заявились в пятницу 23 мая. Выломав дверь кувалдой, бойцы спецотряда оперативно забежали в основной зал казино, где положили всех присутствующих мордой в пол.
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