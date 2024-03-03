В Италии сочли неприемлемой политику ЕС по достижению военной победы Украины

Экс-премьер Италии счел линию ЕС на достижение военной победы Киева неприемлемой Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал неприемлемой политику Евросоюза (ЕС) по достижению военной победы Украины.
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