Роскосмос начнет строительство стартового комплекса для ракеты «Союз-5»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры может приступить к работе по созданию стартового комплекса для ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур, передает ТАСС.