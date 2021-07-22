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Роскосмос начнет строительство стартового комплекса для ракеты «Союз-5»

Роскосмос начнет строительство стартового комплекса для ракеты «Союз-5»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры может приступить к работе по созданию стартового комплекса для ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур, передает ТАСС.

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